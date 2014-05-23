ЦИК перенесла окружкомы Донецка в аэропорт: бюллетени в город не завезли

Центральная избирательная комиссия перенесла 5 окружных избирательных комиссий Донецка в аэропорт города.

Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании по представлению Донецкой облгосадминистрации, пишет УНИАН.

Как сообщил источник в одной из окружных комиссий, на данный момент ни в одну из них не завезены избирательные бюллетени из Киева, и, соответственно они не были переданы участковым избирательным комиссиям, пишет "ОстроВ".

"Ни в одну из окружных комиссий не поступили бюллетени из Киева", - сказал собеседник издания.

По его словам, до выборов остаются сутки, и уже решительно непонятно, как с таким срывом графика, будет возможно провести голосование.

Он предположил, что из-за срыва графика и многочисленных угроз со стороны самопровозглашенной ДНР нельзя говорить о том, что в Донецке откроется хотя бы один участок.

Между тем, в социальных сетях в группах представители так называемой "Донецкой народной республики" пишут, что будут физически препятствовать процессу голосования.

"Разумеется, этих "выборов" не будет... В реальности предполагаемых "избирателей" будут лупить со всех сторон: трассирующими очередями с вертолетов оккупантов и битами, да кулаками ополченцы. Хоть один человек придет в традиционные места голосования? В воскресенье-то? Если не сумасшедший?", - написал в facebook один из активистов ДНР.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях с 34 созданных окружных избирательных комиссий (ОИК) 20 остаются заблокированными террористами.

По словам пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии Константина Хивренка, в Донецке с 5 созданных ОИК частично или полностью заблокирована работа всех комиссий.