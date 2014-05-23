В бою с террористами погибли 5 бойцов батальона "Донбасс" - Минздрав

В результате боя возле с. Карловка Донецкой области по состоянию на 16:00 из батальона "Донбасс", который сегодня попал в засаду боевиков, погибло пять бойцов убиты и семь ранены.

Об этом сегодня в эфире "5 канала" сказал первый заместитель министра здравоохранения Украины Руслан Салютин, передает УНН.

"Что касается отряда "Донбасс", то там пятеро погибших, семеро раненых. У меня информация на 16 часов, после чего телефонную связь с Донецком установить очень проблематично", - сообщил Салютин

По его словам, раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, ночью 23 мая в с. Карловка прошел бой между боевиками и спецбатальоном "Донбасс".

По данным Донецкой ОГА, один человек погиб, 9 - ранены. Между тем, комбат говорит о 20 раненых.

Ранее в "Свободе" заявили, что в Донецке террористы пытаются похитить из больницы раненных бойцов батальона "Донбасс".



Под вечер, 23 мая, в больницу к раненым бойцам батальона таки приходили неизвестные вооруженные люди.