Тымчук об "отводе" российских войск от границ Украины: выборы пройдут при угрозе вторжения

Россия отвела от границ Украины всего несколько тысяч своих военных, президентские выборы 25 мая пройдут в режиме угрозы военного вторжения.

Об этом в своем Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Сегодня Генштаб ВС России заявил, что российские войска от границы с Украиной отводятся. Но полностью этот процесс завершится не ранее 8 июня. Что мешает убрать свои танки раньше, российские агрессоры не объясняют. На сегодняшнее утро мы фиксировали уменьшение численности российской группировки на 3-4 тысячи человек. Это капля в море", - сообщил он.



"Это означает, что президентские выборы в Украине будут проводиться все в том же режиме угрозы российского вторжения. Ожидать, что можно будет освободить наши войска из полосы обороны вдоль восточных рубежей и усилить ими силы безопасности на выборах на Донбассе, не приходится", - также отметил эксперт.

Он прокомментировал и заявление Владимира Путина о том, что РФ с уважением отнесется к выбору украинского народа и будет сотрудничать с новой властью.



"Понятно, что это все игра. С одной стороны, российские войска на границе, с другой – готовность признать выборы. Похоже, Кремль больше играет для Запада, чем стремится к диалогу с Киевом. Но подобные проблески здравой мысли из уст тех, кто еще вчера лишь излагал великодержавный бред, – уже что-то", - считает Тымчук.

Ранее США и НАТО сообщали, что, несмотря на признаки начала отвода, возле границ Украины остается еще несколько десятков тысяч российских военных.

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