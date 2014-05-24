Ситуация на Донбассе: в Горловке исчез бывший "народный мэр"

В Горловке (Донецкая область) пропал один из местных лидеров сепаратистов, бывший "народный мэр" города Александр Сапунов.

Об этом сообщают его сторонники, пишет РИА Новости.

"Сегодня Сапунов должен был отвезти жену и дочь на поезд в Россию - в связи с последними событиями он решил отправить их за пределы Украины. Вместо этого около 11 часов утра он потерялся, на связь с женой выходить перестал", - сообщили сепаратисты.

С их слов стало известно, что он не выходит на связь около суток, а его телефон находится вне зоны доступа.

Также они сообщили, что начали самостоятельно его искать и, в результате поисков, обнаружили автомобиль Сапунова.

"Никаких следов взлома у автомобиля не было. В машине был включен магнитофон, а сама машина припаркована около магазина по продаже камуфляжной одежды", - добавили сторонники сепаратиста.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее СМИ сообщали о подобном инциденте, который якобы произошел с Александром Супуновым. Так, 16 апреля его жена заявила, что сепаратиста похитили неизвестные.

Обратим внимание, после инцидента Сапунов заявил, что уходит с поста "народного мэра" Горловки.