Ситуация на Донбассе: в Горловке исчез бывший "народный мэр"

Сегодня Сапунов должен был отвезти жену и дочь в Россию.
В Горловке (Донецкая область) пропал один из местных лидеров сепаратистов, бывший "народный мэр" города Александр Сапунов.
Об этом сообщают его сторонники, пишет РИА Новости.
"Сегодня Сапунов должен был отвезти жену и дочь на поезд в Россию - в связи с последними событиями он решил отправить их за пределы Украины. Вместо этого около 11 часов утра он потерялся, на связь с женой выходить перестал", - сообщили сепаратисты.
С их слов стало известно, что он не выходит на связь около суток, а его телефон находится вне зоны доступа.
Также они сообщили, что начали самостоятельно его искать и, в результате поисков, обнаружили автомобиль Сапунова.
"Никаких следов взлома у автомобиля не было. В машине был включен магнитофон, а сама машина припаркована около магазина по продаже камуфляжной одежды", - добавили сторонники сепаратиста.
Кроме вышесказанного напомним, что ранее СМИ сообщали о подобном инциденте, который якобы произошел с Александром Супуновым. Так, 16 апреля его жена заявила, что сепаратиста похитили неизвестные.
Обратим внимание, после инцидента Сапунов заявил, что уходит с поста "народного мэра" Горловки.