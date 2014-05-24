В большинстве окружкомов Донецкой области выборы под угрозой срыва: опубликована карта

В Донецкой области в большинстве окружных избирательных комиссий выборы находятся под угрозой срыва.

Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, пишет Украинская правда.

Издание, ссылаясь на инфографику КИУ, отмечает, что на большей части территории Донецкой области угрозу срыва выборов эксперты оценивают по 10-ти бальной шкале от 8 до 10 баллов.

При этом в Славянске, Краматорске, Горловке, Макеевке, Донецке, Мариуполе, Первомайске, Шахтерске существует угроза захвата помещений ОИК боевиками, угроза жизни и возможность похищения членов ОИК, а также похищение документации, печатей и личных вещей членов комиссий.

Кроме вышесказанного напомним, что по данным начальника пресс-службы ЦИКа Константин Хивренко, в Донецкой и Луганской областях сепаратисты по состоянию на 15:30 четверга, 22 мая, полностью или частично блокируют работу 18 из 34 окружных избирательных комиссий.