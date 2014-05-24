Бой "Донбасса" с террористами: боевики не захватывали комбата - Тымчук

В результате столкновений между бойцами добровольческого батальона территориальной обороны "Донбасс" и террористами возле села Карловка, Марьинского района Донецкой области не был захвачен в плен командир спецбатальона Семен Семенченко.

Об этом написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что в ходе собственного расследования событий вокруг батальона "Донбасс" 23 мая эксперты ИС не нашли никаких признаков деятельности представителей "Правого сектора" в районе боевых столкновений данного подразделения с террористами.

"Руководство батальона также не подтверждает того, что представители "Правого сектора" имеют какое-то отношение к данным событиям", - написал военный эксперт.

Кроме вышесказанного напомним, ночью 23 мая возле села Карловка прошел бой между боевиками и спецбатальоном "Донбасс".

По словам первого заместителя министра здравоохранения Украины Руслана Салютина, в результате боя по состоянию на 16:00 23 мая из батальона "Донбасс" погибли пять бойцов, а семеро получили раненения.

В то же время, по данным Донецкой ОГА, один человек погиб, 9 - ранены. Между тем, комбат батальона говорит о 20 раненых.

Ранее в "Свободе" заявили, что в Донецке террористы пытаются похитить из больницы раненных бойцов батальона "Донбасс".

Под вечер, 23 мая, в больницу к раненым бойцам батальона таки приходили неизвестные вооруженные люди.