Россия отказывается гарантировать целостность Украины: это абсурд

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, захватив Крым, не нарушила Будапештские соглашения, в которых предоставлялись гарантии защиты суверенитета Украины. Также он считает, что Москва не должна гарантировать целостность нашей страны.

Об этом он заявил в интервью российскому ТВ, пишет РИА Новости.

"Эти упреки (в нарушении Будапештских соглашений — ред.) безосновательны. Российская Федерация свои обязательства исполняет. Но ни одно государство в мире не может гарантировать территориальную целостность другого государства — это юридический абсурд. Пусть те, кто об этом говорит, внимательно читают Будапештский меморандум", — сказал Медведев.

По словам премьера страны-оккупанта, гарантии России по меморандуму, заключенному в 1994 году с участием США, распространялись на "ситуацию угрозы суверенитету Украины, если кто-то будет ей угрожать".

"Всё, что произошло с Крымом, — это история совершенно другого порядка, это сам народ, который идентифицировал себя в качестве самостоятельной части Украины, выступил с инициативой о проведении референдума, а потом на этом референдуме принял решение уйти из государства", — озвучил свою трактовку Медведев, сказав, что в мире бывают ситуации, когда "государства делятся".

По мнению премьера РФ, гарантировать территориальную целостность государства "может только само государство, его народ и власти".

Напомним, Россия ранее неоднократно отказывалась признавать факт аннексии Крыма, ссылаясь на результаты незаконного псевдореферендума, проведенного на полуострове.