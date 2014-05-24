РФ хочет сорвать выборы: на Донбассе пять грузовиков с боевиками прорывались через границу

В ночь на субботу, 24 мая, около 4 часов утра пять грузовых и один легковой автомобили, в которых были боевики, пытались прорваться через украинскую границу со стороны России в районе пункта пропуска "Дубровка" Донецкой области.

Об этом сообщили в Министерства иностранных дел Украины, отмечая, что Россия хочет сорвать внеочередные президентские выборы в Украине, пишет УНИАН.

"Есть все основания утверждать, что, как и предыдущие нарушения границы со стороны России, эта провокация происходила при непосредственном содействии и попустительстве российских пограничников", - заявили в МИД.

Также в ведомстве отметили, что, по их мнению, задачей России является срыв президентских выборов "путем запугивания, захвата заложников, убийств местного населения, предотвращения нормальной работы избирательных комиссий".

Кроме вышесказанного напомним, в ночь на 22 мая террористы несколько раз пытались с боем прорвать границу Украины с Россией в Луганской области. Тогда пограничный наряд участка "Краснодон" обнаружил, что со стороны России три грузовых КамАЗа и "Нива" пытались пересечь границу вне пункта пропуска.