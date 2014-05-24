В одну из больниц Донецка привезли тела пяти убитых боевиков - СМИ

В пятницу, 23 мая, вооруженные люди привезли в одну из больниц Донецка тела пяти убитых боевиков "Донецкой народной республики".

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет "ОстроВ".

"Вооруженные люди привезли в одну из донецких больниц трупы пяти человек с огнестрельными ранениями. Убитые - жители городов Горняк, Макеевки, Донецка и Мариуполя. Все - представители "ДНР", - подчеркнул источник.

По его данным, проводится расследование с предварительной квалификацией по ч. 2 п.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц).

Кроме вышесказанного напомним, ночью 23 мая возле села Карловка прошел бой между боевиками и спецбатальоном "Донбасс".

По словам первого заместителя министра здравоохранения Украины Руслана Салютина, в результате боя по состоянию на 16:00 23 мая из батальона "Донбасс" погибли пять бойцов, а семеро получили раненения.

В то же время, по данным Донецкой ОГА, один человек погиб, 9 - ранены. Между тем, комбат батальона говорит о 20 раненых.

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