В Артемовске боевики захватили горисполком: на входе установили пулемет - СМИ

В субботу, 24 мая, в Артемовске Донецкой области боевики захватили помещение горисполкома и, таким образом, полностью заблокировали работу местной окружной избирательной комиссии. Возле центрального входа в горисполком установлен пулемет.

Об этом сообщил один из жителей города, пишет УНИАН.

"Сегодня утром группа неизвестных вооруженных лиц ворвалась в здание, где расположен горисполком. На данный момент в помещении продолжают находиться вооруженные люди", - заявил источник.

По его данным, возле центрального входа в здание оборудована пулеметная точка, установлен пулемет.

Он добавил, что таким образом была полностью заблокирована работа окружной избирательной комиссии (46-й избирательный округ), которая расположена на 1-м этаже здания.

"Боевики также построили на прилегающей улице баррикаду из автомобильных покрышек", - добавляет издание.

Милиция, по словам жителя города, пока не отреагировала на происшествие.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в пятницу вечером, 23 мая, в Донецке боевики "Донецкой народной республики" захватили здание Центрального городского объединенного военкомата. Также стало известно, что на блокпостах, расположенных на въезде в город, стоят люди внешне похожи на чеченцев.

Больше о провокациях боевиков и действиях украинских силовиков читайте в спецтеме "Главреда".