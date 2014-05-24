Путин пожалел Януковича: "незаконно" отстранили от власти

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия с уважением отнесется к любому выбору украинского народа и будет работать с органами власти, которые сформируются после выборов президента.

Об этом он заявил на встрече с главами мировых информагентств, сообщает "Украинская правда".

Он также предположил два сценария развития политического процесса в Украине в связи запланированными изменениями в Конституцию.

"Вновь избранный президент Украины может стать переходной фигурой или, напротив, сконцентрировать максимально властные полномочия. Любой из этих сценариев приведет к обострению политической борьбы внутри страны", - заявил Путин.

Он еще раз повторил, что по его мнению, отстранение от власти Виктора Януковича было проведено не в соответствие с Конституцией Украины.

Путин предположил, что "те, кто сейчас контролирует власть в Украине", могут быть не заинтересованы в том, чтобы новый президент страны был абсолютно легитимен.

"Может быть и так, там же идет серьезная внутриполитическая борьба", - добавил он.

Ранее "Главред" сообщал, что Путин пугал россиян: "радикалы" в Украине хотят помешать транзиту газа в Европу.