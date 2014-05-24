Путин заявил, что агрессия против Украины - это "правильно", а СССР он возрождать не будет

Президент России Владимир Путин считает, что РФ в своих агрессивных действиях против Украины, которые, в частности, привели к аннексии Крыма, права. Вместе с тем, он опроверг намерения Москвы восстановить СССР.

Такие заявления он сделал на встрече с руководителями мировых информагентств в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

"Что касается изоляции (России в результате санкций за агрессию - ред.), то, во-первых, мы считаем себя правыми в этом споре (с Украиной - ред.) и по сути, и с юридической точки", — отметил Путин.

"Я в своей деятельности только одним соображением руководствуюсь: интересами российского народа и российского государства. А интересы российского народа и российского государства требовали от нас адекватного ответа на грубые, непрофессиональные силовые действия против интересов России. Наши партнеры должны были бы это учитывать заранее", — пояснил он, имея в виду под "ответом" захват Москвой Крыма.

Вместе с тем, политик опроверг утверждения о том, что Россия пытается установить свое влияние на постсоветском пространстве.

"Нам пытаются приклеить этот ярлык — ярлык того, что мы собираемся восстановить империю, Советский Союз, подчинить всех своему влиянию. Это абсолютно не соответствует действительности", — сказал президент РФ.

Напомним, Путин продолжает опровергать факты участия российских диверсантов в провокациях террористов на востоке Украины. Вместе с тем, он уже выразил готовность сотрудничать с новой украинской властью после выборов президента.

Вместе с тем, в Европе уже рассматривают несколько вариантов санкций, которые могут быть введены, если Россия продолжит агрессию против нашей страны.