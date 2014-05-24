На Донбассе террористы отпустили похищенного главу ОИК

В Донецкой области террористы "ДНР" отпустили похищенного главу окружной избирательной комиссии (ОИК).

Об этом со ссылкой на Комитет избирателей Украины передает "5 канал".

"Местонахождение Полякова было неизвестно, но впоследствии террористы его отпустили. Ему угрожали, говорили, что выборы на территории "Донецкой народной республики" незаконные и комиссия занимается преступной деятельностью. Угрожали в том числе физическим уничтожением" – отметил пресс-секретарь КИУ.

Напомним, глава ОИК №60 в Марьинке, Донецкой области, Владимир Поляков, был похищен сегодня, 24 мая. Террористы требовали от него прекратить подготовку к президентским выборам.

После захвата боевиками здания ОИК они вынесли и сожгли всю документацию.