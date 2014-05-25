В Украине начались досрочные выборы президента

Сегодня, 25 мая, в Украине пройдут досрочные выборы президента страны.

Избирательные участки начали работу в 8:00 и будут открыты до 20:00.

На пост главы государства претендуют 18 кандидатов. Ранее пять человек сняли свои кандидатуры, отказавшись претендовать на эту должность.

Кроме того, состоятся выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета.

Стоит отметить, что избирательные участки не откроются в аннексированном Россией Крыму, а также в большинстве районов Донбасса.

К охране правопорядка по всей стране привлечены более 90 тысяч правоохранителей.

Отметим также, что террористы на Донбассе всячески препятстсвуют проведению выборов: там похищают представителей и оккупируют здания избирательных комиссий, уничтожают документы и терроризируют местных жителей.

Для наблюдения за ходом голосования зарегистрировались около более двух тысяч иностранных наблюдателей.

Интересно, что руководство России уже заверило, что будет уважать выбор украинцев, но продолжает считать, что "легитимным" президентом остается беглый Виктор Янукович.

Кроме того, ход выборов осложняется проведением антитеррористической операции на востоке Украины, а также присутствием большого количества российских войск у границ нашей страны.

Напомним также, что на сегодня Кремль назначил проведение учений армейской авиации - военные летчики будут отрабатывать атаку наземных целей и противодействие силам ПВО. Все это будет проходить вблизи границ Украины.