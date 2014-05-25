Выборы в Донецкой области: открылись более 400 участков

В Донецкой области по состоянию не 9:30 воскресенья, 25 мая, открылись 426 избирательных участков из 2430.

По предварительным данным, открылись 11 избиркомов из 21 в Першотравневом, 33 из 40 в Амвросиевском районе, 26 из 32 в Тельмановском районе, пишут "Новости Донбасса".

Участки также открылись в Мариуполе - из 216 открылись 202. В Донецке открытых участков нет.

По информации "Острова", который ссылается на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации, 100 % участков открылись в Александровском районе и Димитрове. Из 26 участком Добропольского района к работе приступили 25, в Красноармейске из 39 – 33.

"Подчеркиваем, что сбор информации продолжается, и приведенные данные о количестве открытых в области избирательных участков будут уточнены", - отметили в ДонОГА.



В свою очередь, народный депутат Егор Фирсов, работающий сейчас на северо-западе Донецкой области, на своей странице в Фейсбук сообщил: "Выборы в части Донецкой области проходят спокойно. Работают комиссии в Александровке (47 округ), Доброполье (49 округ), Красноармейске (50 округ), Волновахе (61 округ), Старобешево (62 округ) и в двух округах Мариуполя (58 и 59 округ). ОВК находятся под вооруженной охраной".

Напомним, выборы президента на востоке Украины проходят в условиях провокаций террористов.

Кроме Донецка, по данным СМИ, не работают участки в Горловке, вся информация проверяется и уточняется.