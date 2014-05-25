Луганская область: из-за террористов выборы проходят только в 2-х из 12-ти округов

В Луганской области в связи с действиями пророссийских террористов выборы президента Украины проходят только в двух из 12 округов: № 115 с центром в городе Сватово и №114 с центром в Беловодске.

Об этом сообщил пресс-секретарь исполняющего обязанности председателя Луганской облгосадминистрации Ирины Веригиной Владимир Шайда, пишет УНИАН.

По его словам, в этих районах все подготовлено к проведению выборов.

"В 114-м округе не работают Славяносербский и Станично-Луганские избиркомы. 115-й округ работает в полном составе. Голосование началось вовремя, в 8 утра, и в данный момент проходит активно. Провокаций пока замечено не было, все в обычном режиме", - сказал Шайда.

В то же время, Веригина на своей странице в Facebook призвала Верховную Раду лишить народных депутатов от Партии регионов и КПУ полномочий за пособничество сепаратистам, которые сорвали выборы в 10 округах области.

"Несмотря на страшное давление на членов ОИК и УИК, похищение людей и запугивание, в Луганской области 2 окружные комиссии работают... Луганщина голосует! К сожалению, террористы лишили возможности проголосовать многих жителей Луганщины, и депутаты Луганского областного совета способствовали срыву выборов на некоторых округах. Именно защищая свои бизнес-интересы, они толкнули людей в кровавое противостояние. Я обращаюсь к депутатам Верховной Рады с требованием лишить народных депутатов от ПР и коммунистов их мандатов за пособничество сепаратистам и предательство", - заявила Веригина.

Вместе с тем, для жителей Луганской области началось интернет-голосование, не получивших возможности реализовать свое право в формировании власти в государстве. Таким образом организаторы проекта надеются узнать мнение жителей Донбасса, которые не смогли проголосовать на выборах президента на своих избирательных участках из-за блокирования работы ОИК и УИК.

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