Провокации на Донбассе: захваченные избиркомы, разгромленные участки, похищенный кандидат

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят внеочередные выборы президента. На Донбассе они сопровождаются многочисленными провокациями боевиков из т. наз. "народных республик". Так, в Северодонецке Луганской области боевики захватили здание школы, в котором располагается избирательный участок.

Об этом глава правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко написал на своей странице в Facebook.

"В 8.10 группа сепаратистов приехала в Северодонецк в СШ № 4, где размещается избирательный участок № 441188. По их требованию дверь открыли, они прошли в помещение для голосования и разбили 2 большие урны, которые там установлены. Школьный компьютер, который был установлен на участке, не взяли, мебель не ломали", - рассказал Черненко.

По его словам, перед уходом сепаратисты предупредили дежурную, чтобы никому не открывала дверь.

В Донецкой области боевики из т.наз. ДНР угрожают и препятствуют деятельности членов избиркомов в различных районах и городах области, чтобы сорвать проведение президентских выборов.

Об этом в Донецкой облорганизации КИУ сообщили УНИАН.

Так, 24 мая, в Докучаевске председателю одной из участковых комиссий угрожали неизвестные - требовали закрыть избирательный участок. При этом террористы имели подробную личную информацию о главе комиссии, в частности, знали его фактический адрес проживания и перечень телефонных номеров, на которые он часто звонит.

В тот же день в Зугресе и Харцызске, входящих в 55-й округ, были совершены нападения на участковые комиссии - боевики разгромили кабинки и урны для голосования, а также похитили документацию.

В Марьинке (60-й округ) боевики ДНР захватили окружную комиссию. Был взят в заложники глава ОИК Валентин Поляков, позже террористы его отпустили. Неизвестные угрожали Полякову и требовали прекратить подготовку к выборам.

В Комитете избирателей напомнили, что до сих пор нет никаких вестей от похищенного террористами 22 мая Руслана Кудрявцева, который является председателем окружной комиссии №43 в Донецке. ОИК в день выборов работать не будет.

А уже сегодня в Донецке около 15 боевиков ворвались в офис телеканала "Юнион", сообщает сайт телеканала.

Вооруженные люди не представились и потребовали встречи с руководством телеканала. Никаких силовых действий со стороны захватчиков пока не производится. Требования также не выдвигали.

В Снежном Донецкой области боевики похитили кандидата на должность городского головы от демократических сил Андрея Искру, сообщает УНИАН.

Напомним, что в Донецке боевики разогнали избирком через 10 минут после открытия в индустриальном техникуме. Участок, к которому приписан Ринат Ахметов и члены его семьи – тоже закрыт.

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