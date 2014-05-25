Глава ЦИК о выборах президента: все будет хорошо

Глава ЦИК Михаил Охендовский уверен, что выборы в Украине состоятся, а избранный сегодня или во втором туре голосования глава государства будет президентом всей Украины, а не какой-то ее части.

Об этом он заявил на брифинге 25 мая, пишет УНИАН.

"Все будет хорошо... Президента Украины будет избирать все государство, и, независимо от того, будет ли избран сегодня президент, придется ли нам назначить повторное голосование на 15 июня, он будет президентом всей страны, а не какой-то ее части", - сказал председатель Центризбиркома.

Охендовский также отметил, что ЦИК и все ответственные за проведение выборов приложили все усилия, чтобы в Украине состоялись свободные и честные выборы.

"За время избирательного процесса произошло много событий, каждое из которых еще три месяца тому назад можно было бы обоснованно считать непреодолимым препятствием для подготовки к выборам и проведению голосования, но ни одно из них препятствием не стало", - сказал он.

Напомним, в ЦИК также заявили, что в Украине открылось подавляющее большинство участков на выборах президента.

Проблемы есть только на Донбассе, где провокации продолжают пророссийские террористы: в Луганской области выборы проходят в двух округах из 12, в Донецкой – в семи из 22.