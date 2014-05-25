Россия всеми силами пытается сорвать выборы, но они состоятся - Турчинов

И. о. президента Украины, спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов прокомментировал ход внеочередных президентских выборов, отметив, что Россия делает все, чтобы сорвать их, в частности, в восточных областях страны. В то же время он добавил, что, несмотря на угрозы, выборы состоятся.

Об этом Турчинов заявил в воскресенье во время брифинга на избирательном участке, где голосовал на выборах президента Украины, сообщает УНИАН.

Со слов и.о. президента стало известно, что в восточных областях Украины выборы проходят в очень сложной обстановке.

Он сообщил, что в Луганской области работают лишь две окружных комиссии, а в Донецкой - семь и ведется работа, чтобы открылась восьмая.

"Безусловно, выборы в этих регионах проходят в очень сложной обстановке", - сказал он.

"Руководство Российской Федерации делает все, чтобы сорвать выборы в Украине, в частности, в восточных ее областях. Но уже работают тысячи избирательных участков, несмотря на угрозы", - отметил Турчинов.

Он выразил убеждение, что попытки срыва выборов не повлияют на волеизъявление граждан, выборы состоятся, и граждане изберут того президента, которому они доверяют.

"Очереди стоят на избирательных участках и в Киеве, и по всей Украине", - подчеркнул Турчинов.

При этом он добавил, что после всенародного избрания нового главы государства "мы будем иметь завершенную архитектуру власти в Украине, все властные институты будут построены, и это принципиально важно, чтобы мы вместе могли уверенно идти к европейскому мирному будущему".

Кроме вышесказанного напомним, ранее председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что преимущественное большинство избирательных участков на внеочередных выборах президента Украины открылись вовремя.

По его словам, проблемы есть только в Луганской и Донецкой областях, страдающих от провокаций террористов. Так, в Луганской области выборы проходят в двух округах из 12, в Донецкой - в семи из 22.

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