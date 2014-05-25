В Донецке боевики стреляли в воздух, а толпа хочет громить резиденцию Ахметова: опубликованы фото

В центре Донецка собрался митинг против выборов в Украине. К протестующим сепаратистам приезжали вооруженные боевики, а потом толпа пошла в сторону резиденции бизнесмена Рината Ахметова.

На площадь Ленина, где собрались сепаратисты, приехали БТР и четыре грузовика с вооруженными террористами, сообщает "Остров".

Большая часть боевиков была в масках и с георгиевскими ленточками на камуфляже.

Позже оказалось, что к сепаратистам приехали боевики из батальона "Восток". Они стреляли в воздух в память о террористах, убитых в боях на Донбассе.

Перед участниками митинга выступил командир "Донбасса", бывший начальник подразделения "Альфа" в Донецкой области Александр Ходаковский. Он сообщил, что в ходе АТО погибло пятеро их "сослуживцев", сегодня их хоронят.

После этого вооруженные люди выстроились возле своих машин и дали оружейный салют в память об убитых, потом погрузились в машины и уехали.

На большом экране над площадью горело изображение траурной свечи.

Позже участники сепаратистской акции перекрыли движение и вышли по проспекту Ильича.

Куда именно они идут, люди не совсем понимают, но многие говорят, что они направляются громить резиденцию олигарха Рината Ахметова возле донецкого Ботанического сада.

Люди идут, скандируя "Ахметов - враг народа" и "Россия".

Напомним, Ахметов ранее жестко выступил против террористов из так называемой ДНР.