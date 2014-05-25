Из аннексированной АРК на выборы выдвинулись крымские татары: опубликовано фото

В воскресенье, 25 мая, из оккупированного россиянами Крыма на материковую Украину выехали несколько десятков автомобилей с крымскими татарами, которые намерены принять участие в выборах президента.

Об этом пишет Крым.Реалии.

По данным издания, утром они собрались у здания Меджлиса крымскотатарского народа.

При этом люди постарались не формировать колонны, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны российских спецслужб.

В поселке Новоалексеевка Генического района крымчан ждали представители местной "власти" и Меджлиса. Они вручили людям флаги Украины, а также крымскотатарские национальные флаги.

"Затем автомобили выстроились в колонну и направились на избирательный участок. Местные жители приветствовали крымчан автомобильными сигналами и возгласами "Слава Украине!", - добавляют журналисты.

В то же время глава ЦИК Михаил Охендовский сообщил, что наибольшее количество жителей АРК изъявили желание проголосовать в Киеве, передает Укринформ.

Он напомнил, что жители Крыма имеют возможность проголосовать с помощью механизма временного изменения места голосования на любом удобном для них избирательном участке на всей территории Украины.

Председатель ЦИК также опроверг информацию о том, что Центризбирком открывал специальные участки для голосования для жителей Крыма в Херсонской области.

"Избиратели Крыма имели возможность выбрать любой удобный для голосования для них лично избирательный участок. Соответствующей возможностью сегодня смогут воспользоваться тысячи крымчан", - подытожил Охендовский.

Кроме вышесказанного напомним, ранее и. о. президента Украины, спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов прокомментировал ход внеочередных президентских выборов, отметив, что Россия делает все, чтобы сорвать их, в частности, в восточных областях страны. В то же время он добавил, что, несмотря на угрозы, выборы состоятся.

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