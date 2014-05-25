Украина возмущена дерзким визитом Медведева в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом российского премьера Дмитрия Медведева в оккупированный Россией Крым и город Севастополь.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Такие действия со стороны официального лица РФ расцениваем как грубое нарушение Россией действующего законодательства Украины, суверенитета нашего государства, норм международного права, в том числе Устава ООН и Резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины", Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года. Посещение главой российского правительства оккупированного Крыма в день проведения выборов президента Украины считаем особой дерзостью и сознательной провокацией со стороны России, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине. Это противоречит ранее высказанной президентом РФ Владимиром Путиным заинтересованности, чтобы выборы в Украине прошли в мирной и спокойной обстановке", - говорится в сообщении.

Украина в очередной раз призывает российскую сторону уважать территориальную целостность и суверенитет страны, отменить незаконные решения об аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, соблюдать нормы международного права и двусторонних договоров.

"Требуем от руководства РФ прекратить оказание поддержки экстремистским и террористическим группировкам, которые с территории России проникают в восточные области Украины и силой оружия и насилием пытаются помешать свободному волеизъявлению украинского народа", - подчеркнули в МИДе.

Напомним, ранее в ГПУ заявили, что аннексированный Россией Крым полноценно вернется под украинскую юрисдикцию еще до завершения нового президентского срока.

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".