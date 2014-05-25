В Луганской области боевики захватили избирательный участок - "Опора"

Сегодня днем, 25 мая, в Новоайдарском районе Луганской области террористы захватили избирательный участок №440266 (ТИО №112).

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора", отмечая, что инцидент произошел в 15:20.

По словам одного из членов избирательной комиссии (он не захотел называть фамилию в целях безопасности) на двух автомобилях приехали 11 террористов, которые потом захватили участок, разбили там все, забрав избирательную документацию и бюллетени.

"Все запуганы и не знают, что делать", - рассказал член комиссии.

В то же время члены комиссии соседнего избирательного участка, который расположен неподалеку от поселка Айдар-Николаевка Новоайдарского района, самостоятельно приняли решение эвакуировать всю избирательную документацию с участка, поскольку ожидают, что террористы сейчас приедут к ним.

В "Опоре" отметили, что связаться с ЦИК руководство избирательного участка не может, голосование временно прервано.

Ранее СМИ писали, что по Луганску разъезжают вооруженные автоматами боевики так называемой "Луганской народной республики" и проверяют избирательные участки.

Стоит напомнить, что из 12 окружных избирательных комиссий в Луганской области работают только две.

Обратим внимание, что в соседней - Донецкой области - подобная ситуация. Так, по данным ЦИК, в регионе работают девять из 22 окружкомов.

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