У Ахметова рассказали, почему он не проголосовал на выборах президента

Украинский бизнесмен, владелец СКМ Ринат Ахметов не смог сегодня проголосовать на выборах президента из-за сложной ситуации в Донецке.

Об этом сообщила пресс-секретарь бизнесмена Елена Довженко, пишет ОстроВ.

"Последние дни Ринат Ахметов делал все от него зависящее, чтобы помочь провести на Донбассе выборы. Сегодня он должен был прилететь в Донецк проголосовать. Но, как вы видите сами, возможности проголосовать в городе нет", - сказала Довженко.

Как известно, 25 мая в центре Донецка собрался митинг против выборов в Украине. К сепаратистам приехали вооруженные боевики, после чего толпа двинулась в сторону резиденции бизнесмена Рината Ахметова.

Сейчас сепаратисты пикетируют резиденцией Ахметова.