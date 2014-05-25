В Донецке резиденцию Ахметова взял под охрану "Оплот"

Резиденцию Рината Ахметова возьмет под охрану донецкое представительство движения "Оплот".

Об этом сообщил по окончании переговоров в резиденции "Люкс" премьер-министр так называемой "Донецкой народной республики" Александр Бородай, - передает "ОстроВ".

По его словам, в ходе переговоров "с ближайшем окружением" Ахметова представители т.н. "ДНР" передали ему свои требования.

Бородай подчеркнул, что сейчас они будут ждать реакции Рината Ахметова на эти требования. Он так же отметил, что олигарх является патриотом Донбасса.

После этого собравшиеся люди начали расходиться. Попыток штурма они не предпринимали.

Как сообщалось ранее, 25 мая в Донецке около 1,5 тысяч сторонников так называемой "ДНР" пришли к резиденции "Люкс" Рината Ахметова. Многие из них были настроены на штурм, но организаторы шествия убедили их "вести себя как мирные люди".