В подавляющем большинстве регионов Украины лидирует Порошенко - экзит-пол

По данным Телевизионного национального экзит-пола (опроса, проведенного на выходе с избирательных участков), проведенного компанией TNS-Украина по заказу телеканалов 1+1, ICTV, Украина и Интер, в большинстве областей Украины Петр Порошенко получил более 50% голосов избирателей.

Об этом передает ТСН.

Сообщается, что больше всего избирателей поддержали Порошенко на Западной Украине:

Львовская область - 70%

Закарпатская - 68,1%

Ивано-Франковска - 66%

Также большинство людей поддержали Порошенко в Винницкой области - 67,6%, в Киевской - 60,1%, Киева - 61,7% и Кировоградской области - 61,4%.

Отмечается, что только в семи областях Порошенко не смог преодолеть отметку в 50% - в Луганской (27,1%), Харьковской (38,1%), Запорожской (42,4%), Одесской (44,6%), Черниговской (47,4%), Николаевской (47%) и Донецкой (48,8%) областях.

В целом по Украине, согласно данным Телевизионного национального экзит-пола, Порошенко набрал 57,3% голосов избирателей. На втором месте Юлия Тимошенко с результатом 12,4%.

Ранее также сообщалось, что Порошенко со значительным отрывом лидирует и по данным Национального экзит-пола, проведенного Киевским международным институтом социологии, и по данным экзит-пола проведенного по заказу Савик Шустер Студии.