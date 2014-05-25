Порошенко побеждает на выборах президента: результаты всех экзит-полов

По результатам всех экзит-полов, проведенных в день голосования, народный депутат Петр Порошенко набирает на выборах президента Украины более 50% голосов и побеждает уже в первом туре.

По данным Национального экзит-пола (проведенного Киевским международным институтом социологии, Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова), Порошенко набирает 55,9%, Юлия Тимошенко - 12,9%, третий - Олег Ляшко (8,0%). Четвертое место занимает Анатолий Гриценко - 6,3%, на пятом месте Сергей Тигипко - 4,7% голосов.

За Михаила Добкина, по данным экзит-пола, проголосовали 2,1% избирателей, за Ольгу Богомолец и Вадима Рабиновича - по 1,9%, за Олега Тягнибока – 1,3%, за Петра Симоненко – 1,1%.





Экзит-пол. проведенный компанией TNS-Украина по заказу телеканалов "1+1", ICTV, ТРК "Украина" и "Интер", показал такие результаты: Порошенко - 57,3% голосов, Тимошенко - 12,4%, Ляшко - 8,7%, Гриценко - 6%, Тигипко - 4,4%.



Далее идут Добкин (2,3% голосов), Рабинович (2%), Богомолец (1,8%), Тягнибок (1,5%), Симоненко (1,3%), Дмитрий Ярош - 1,1%.

Опрос, проведенный по заказу Савик Шустер Студии, показал следующие результаты: Порошенко - 55,7%, Тимошенко - 12,9%, Ляшко - 8,8%, Гриценко - 6%, Тигипко - 4,6%, Добкин - 2,7%, Богомолец - 2,1%, Рабинович - 2,1%, Тягнибок - 1,3%, Симоненко - 1,2%, Ярош - 1,1%.

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