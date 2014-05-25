Тимошенко считает выборы честными: новый президент способен прекратить войну

Кандидат в Президенты Украины Юлия Тимошенко, которая согласно национального экзит-пола набрала 12,9% голосов избирателей, считает, что выборы состоялись и прошли честно.

Об этом она заявила на брифинге, который длился около четырех минут, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Я хочу поздравить Украину с тем, что в Украине, несмотря на внешнюю агрессию, выборы демократические, честные, состоялись", - сказала она.

По ее словам, у нового президента есть все для того, чтобы остановить войну.

"У новоизбранного президента Украины есть все возможности для того, чтобы остановить войну. Наша команда будет помогать всем ветвям власти. Главным достижением этих выборов можно считать то, что они состоялись, несмотря на попытки российской стороны сорвать их", - сказала она.

Тимошенко поблагодарила всех украинцев, которые проголосовали за нее на выборах.

Как сообщал ранее "Главред", по результатам телевизионного экзит-пола, Петр Порошенко набрал 57,3 %. Согласно результатам Национального экзит-пола, Порошенко набрал 55,9 % голосов, Тимошенко - 12,9%.

Такие результаты позволяют Петру Порошенко победить уже в первом туре.

видео:Громадське ТБ

