Луценко о результатах экзит-полов: это победа всей страны

Доверенное лицо кандидата в президенты Петра Порошенко - Юрий Луценко - прокомментировал данные экзит-полов, заявив, что их результаты являются "победой всей страны".

Об этом Луценко заявил в эфире Первого Национального, пишет Украинская правда.

"Думаю, что это победа всей страны, потому что в действительности для сознательных политиков и для сознательных избирателей на этих выборах был один оппонент - кремлевский план войны в Украине", - сказал он.

"Поэтому мы рассматриваем это, как самую быструю возможность взять в руки, ввести президентское правление там, где не действуют украинские законы, отменить позорные партийные квоты, которые развалили силовые структуры и начать восстанавливать мир во всей стране", - сказал он.

"Сегодня победили украинцы, которые выбрали Европу, мир и цельную Украины", - добавил Луценко.

Как сообщал ранее "Главред", по результатам телевизионного экзит-пола, Петр Порошенко набрал 57,3 %. Согласно результатам Национального экзит-пола, Порошенко набрал 55,9 % голосов.

Обратим внимание, что такие результаты позволяют Порошенко победить уже в первом туре.