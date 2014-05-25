Обама надеется на сотрудничество с новым президентом Украины

Президент США Барак Обама выразил надежду на сотрудничество с новым Президентом Украины и демократически избранной Верховной Радой.

Об этом говорится в заявлении Обамы по поводу выборов в Украине, передает пресс-служба Обамы, пишет РБК-Украина.

"От имени всех американцев я поздравляю народ Украины с тем, что их голоса были услышаны на сегодняшних президентских выборах. Несмотря провокации и насилие, миллионы украинцев пришли на избирательные участки по всей стране, и даже в некоторых частях восточной Украине, где при поддержке России сепаратистские группировки стремились лишить гражданских прав целые регионы, некоторые смелые украинцы все же смогли отдать свои голоса. Мы высоко оцениваем решимость всех тех, кто принимал участие в выборах, а также усилия властей Украины по проведению этих выборов, несмотря на угрозы", - отметил Обама.

По его словам, эти выборы стали еще одним важным шагом на пути объединения Украины.

"Соединенные Штаты с нетерпением ожидают совместной работы со следующим Президентом, а также демократически избранным парламентом, чтобы поддержать усилия Украины по принятию важных политических и экономических реформ. Мы также продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, осуждаем и отвергаем оккупацию России и попытку аннексии Крыма, и по-прежнему привержены работе с Украиной и другими партнерами, чтобы найти мирное решение конфликта", - отметил Обама.

Напомним, по данным экзит-полов кандидат в президенты Петр Порошенко уверенно побеждает в первом туре выборов.

Результаты всех экзит-полов смотрите здесь.