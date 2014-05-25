Турчинов назвал выборы победой: мы разрушили планы врагов

И.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов назвал выборы президента Украины победой, и отметил, что Украина разрушила планы ее врагов.

В частности, он отметил, что на основании информации, поступающей из всех областей, городов, сел и поселков нашей страны, можно уверенно констатировать, что президентские выборы состоялись во всех регионах Украины, сообщает пресс-служба и.о. президента.

"Выборы прошли открыто и прозрачно, голосование происходило свободно, без искусственных ограничений и административного давления", - сказал Турчинов, выразив надежду, что ЦИК оперативно и объективно обеспечит подсчет голосов.

"Хочу поблагодарить всех граждан Украины за осознание важности народного волеизъявления", - также сказал Турчинов, добавив, что серьезная активность избирателей наблюдалась "фактически на всей территории Украины".



"Особая благодарность членам окружных и участковых комиссий Донецкой и Луганской областей, которые достойно выполнили свой ​​гражданский долг. Выборами, которые, я надеюсь, признают все цивилизованные страны мира, мы разрушили планы наших врагов. Это наша общая победа", - добавил он.

Напомним, по результатам экзит-полов, победу на выборах уже в первом туре одерживает Петр Порошенко.