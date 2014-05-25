Новые данные о явке на выборах президента: 60,40%

По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей в 85 из 225 округов, составила 60,40%.

Соответствующие результаты были обнародованы на заседании ЦИКа, передает РБК-Украина.

Самыми активными были избиратели Тернопольской и Львовской областей, соответственно 76,63% и 76,37%.

При этом ЦИК располагает данными по явке в 20 областях:

Запорожская область - 50,39%,

Харьковская - 48,94%,

Одесская - 45,67%,

Закарпатская - 51,72%,

Львовская - 76,37%,

Днепропетровская - 55,70%,

Полтавская - 64,28%,

Кировоградская - 62,68%,

Киевская - 69,05%,

Тернопольская - 76,63%,

Ивано-Франковская - 70,76%,

Херсонская - 51,24%,

Винницкая - 69,60%,

Хмельницкая - 68,53%,

Волынская - 75,26%,

Ровненская - 72,18%,

Сумская - 58,44%,

Николаевская - 53,72%,

Черновицкая - 62,93%,

Житомирская область - 64,93%.

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