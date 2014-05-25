Новые данные о явке на выборах президента: 60,40%

Самыми активными были избиратели Тернопольской и Львовской областей.
По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей в 85 из 225 округов, составила 60,40%.
Соответствующие результаты были обнародованы на заседании ЦИКа, передает РБК-Украина.
Самыми активными были избиратели Тернопольской и Львовской областей, соответственно 76,63% и 76,37%.
При этом ЦИК располагает данными по явке в 20 областях:
Запорожская область - 50,39%,
Харьковская - 48,94%,
Одесская - 45,67%,
Закарпатская - 51,72%,
Львовская - 76,37%,
Днепропетровская - 55,70%,
Полтавская - 64,28%,
Кировоградская - 62,68%,
Киевская - 69,05%,
Тернопольская - 76,63%,
Ивано-Франковская - 70,76%,
Херсонская - 51,24%,
Винницкая - 69,60%,
Хмельницкая - 68,53%,
Волынская - 75,26%,
Ровненская - 72,18%,
Сумская - 58,44%,
Николаевская - 53,72%,
Черновицкая - 62,93%,
Житомирская область - 64,93%.
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