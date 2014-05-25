Выборы прошли демократично, у ЦИК нет оснований их не признать - Минюст

В Минюсте заявили, что избирательный процесс 25 мая состоялся демократично и свободно, поэтому в ЦИК есть все основания для признания их результатов. В то же время в Генпрокуратуре заявили, что выборы президента были самыми демократичными в новейшей истории Украины.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Как констатируют международные наблюдатели, правоохранительные органы и правозащитные организации - это первые в Украине выборы, которые прошли без использования какого-либо административного ресурса", - заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы убеждены, что у ЦИК есть все правовые основания для установления результатов голосования и объявления этих результатов в сроки определенные законом", - добавил министр.

Также Петренко выразил убеждение, что в ближайшее время ЦИК объявит результаты голосования.

"В силу фактов, что выборы были проведение на базе законодательства, которое признано как Венецианской комиссией, так и всеми международными наблюдателями, выборы будут признаны международным сообществом как честные, прозрачные и демократические", - подытожил глава Минюста.

В свою очередь в Генпрокуратуре заявили: выборы президента, которые состоялись - самые демократические в новейшей истории.

Как заявил начальник главного управления ГПУ Николай Гошовский, в органы прокуратуры Украины за два месяца избирательной кампании поступило 47 обращений от субъектов избирательного процесса, в которых были обжалованы различного рода действия, начиная от формирования участковых избирательных комиссий, невнесение в списки и так далее.

По его словам, в 2010 году таких жалоб было 839, или в 18 раз больше.

"В 11 регионах Украины обращения и жалобы в органы прокуратуры по поводу нарушения избирательного законодательства не поступало вообще. В 9 регионах страны уголовные правонарушения по статьям Уголовного кодекса 157 и 159 , которые являются сугубо избирательным статьям, не регистрировались", - добавил он.

"Впервые за новейшую историю избирательных процессов Украины в органы прокуратуры не поступали жалобы на применение админресурса", - заявил Гошовский.

По его словам, сейчас зарегистрировано 112 уголовных преступлений, из которых 75% - уголовные преступления, связанные с действиями террористов в Луганской и Донецкой областях.

Всего было зарегистрировано 78 уголовных преступлений, которые касаются непосредственно избирательного законодательства.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее стали известны результаты трех экзит-полов. Как сообщал "Главред", по результатам телевизионного экзит-пола, Петр Порошенко набрал 57,3 %. Согласно результатам Национального экзит-пола, Порошенко набрал 55,9 % голосов.

Обратим внимание, что такие результаты позволяют Порошенко победить уже в первом туре.