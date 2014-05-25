Чорновил рассказал, как на победу Порошенко на выборах отреагирует Путин

Президент России Владимир Путин, скорее всего, пойдет на "квазипризнание" результатов выборов президента Украины, на которых, по данным экзит-полов, в первом туре побеждает Петр Порошенко. В то же время, диверсантов на востоке нашей страны РФ поддерживать не прекратит.

Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал политический эксперт, экс-нардеп Тарас Чорновил.

"Признает ли Путин нового президента? Это будет квазипризнание. Россия хочет держать Украину в подвешенном состоянии. Россия хочет нас сдерживать, создавать постоянные проблемы для Украины, и потому стопроцентного, четкого признания не будет", - считает он.

"Но российский МИД куда посылает свои ноты и обращения? В Министерство иностранных дел Украины. А министр иностранных дел Украины – это представитель квоты этого президента. Любые обращения в посольство. Посол не просто представляет страну, но и ее президента. Поскольку дипломатическая служба находится в ведении президента страны и направляется именно им. То есть, любые контакты по этой линии говорят о фактическом признании результатов выборов. Другое дело, что постоянно будут какие-то подколки и провокации", - спрогнозировал Чорновил.

"Что касается налаживания диалога и спокойных, нормальных результатов сотрудничества, чтобы Россия прекратила поддерживать диверсантов… Об этом пока что речь не идет", - в то же время, считает эксперт.

"Тут какие бы усилия ни прикладывал Порошенко, результата не будет в ближайшее время по одной единственной причине: у России совершенно другое задание. Если бы был Янукович, она бы из него выжала все возможное, а потом начала бы раскалывать и терзать Украину и создавать проблемы для нее. Задача России – не сделать Украину подконтрольной (там понимают, что, все равно, из-под этого контроля мы рано или поздно выйдем – это огромная страна, с многочисленным населением, и она не может быть простой марионеткой). Задача – чтобы Украина перестала быть субъектом международной политической жизни и международной политики. А достичь этого можно только в том случае, если Украина будет постоянно растерзываться конфликтами, причем и за пределами Донецкой и Луганской областей", - полагает он.

По словам экс-нардепа, задание Путина - "заниматься провокациями постоянно, не вводя прямо войска в Украину, чтобы не стать официальным агрессором".

"Однако под давлением международного сообщества ему придется делать какие-то шаги навстречу, но они будут быстро девальвироваться реальными действиями. Тут на быстрое налаживание отношений надеяться не стоит. Хотя умелая мудрая политика могла бы поставить Россию в такую ситуацию, что ей придется играть в честную игру", - добавил Чорновил.

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