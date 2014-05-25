Порошенко поделился планами: встреча с Путиным и мир на Донбассе

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко рассказал о своих планах после инаугурации – главным приоритетом будут переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Среди необходимых действий Порошенко видит, в частности, встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Без участия России говорить о серьезной безопасности в нашем регионе не приходится. Мы найдем тот формат и, безусловно, встреча с Путиным будет", - подчеркнул он.

Говоря о переговорах с Россией, Порошенко рассказал, что прямо с завтрашнего дня начнутся активные международные консультации.

В начале июня начнутся встречи на высшем уровне.

"На некоторых из них будет присутствовать российская сторона. Я не исключаю, что и в формате четверки: Украина, США, ЕС, Россия, и в других форматах этот диалог начнется", - отметил он.

Однако, по его словам, сейчас Украина должна готовить проекты позиций украинской стороны.

"Исчез ключевой аргумент, почему Россия отказывалась садиться за стол переговоров с Украиной - непризнание власти. Хотя никакой причины этому не было", - заявил Порошенко.

При этом он подчеркнул: "Крым всегда был, есть и будет украинским".

Кроме того, он пообещал, что уже на следующий день после инаугурации назовет имена министров будущего Кабмина, передает "Украинская правда".

"На следующий день после инаугурации. Не исключено, что это будет сделано именно на землях Донбасса", - сказал он.

Он отметил, что в первую очередь его команда гарантировать мир и безопасность украинцев.

"Тем, кто готовы будут сложить оружие, если на них нет крови, мы готовы гарантировать широкую амнистию", - сказал Порошенко.

При этом он отметил, что этому должно предшествовать разоружение.

"Тем, кто хочет построить на Донбассе Сомали, которые не стоят ни в защиту прав, ни в защиту федерализации, ни в защиту русского языка, которые хотят оставить себе право убивать и грабить, с этими людьми никаких переговоров быть не может", - сказал Порошенко.

Напомним, результаты всех экзит-полов показывают уверенную победу Петра Порошенко на выборах президента Украины уже в первом туре.

Больше о результатах выборов и ходе голосования смотрите в спецтеме "Главреда".

Видео: ТСН

