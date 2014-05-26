ЦИК: за рубежом самая высокая явка была в Неаполе, самая низкая - в Ростове-на-Дону

В ЦИК отчитались о данных по явке избирателей за границей – в зарубежном избирательном округе.

Об этом сообщил зампред ЦИК Андрей Магера, передает УНИАН.

По его данным, самая высокая явка зафиксирована на избирательном участке в консульстве в Неаполе, а самая низкая – в Ростове-на-Дону (Россия) и Молдове.

Также Магера отметил, что на данный момент есть данные о явке избирателей на 72 из 114 избирательных участков.

В частности, среди небольших участков за рубежом рекордсменом является избирательный участок в Сербии – там из 145 избирателей проголосовали 144.

При этом Магера уточнил, что речь идет о воинской части.

Также высокая активность избирателей была на небольшом участке в Македонии, где из 54 избирателей приняли участие в голосовании 47.

Что касается крупных избирательных участков за рубежом, то довольно высокая явка зафиксирована на избирательном участке при Генеральном консульстве Украины в Неаполе: из 5985 избирателей приняли участие в голосовании 4249, то есть около 71%.

Также высокая явка избирателей в Польше: в Варшаве на участке при посольстве Украины из 4617 приняли участие в голосовании 3106 граждан.

Вместе с тем Магера отметил, что самой низкой является явка на зарубежных избирательных участках в Ростове-на-Дону в России. Там из 9976 избирателей проголосовал всего 31 человек, или же 0,3%.

Похожая ситуация на участке в Молдове. В консульстве Украины в городе Бельцы, где зарегистрировано 16508 избирателей, а приняли участие в голосовании всего 76 избирателей.

Также низкая явка на участке при посольстве Украины в Молдове.

Там из более чем 50 тысяч избирателей получили бюллетени только 506 избирателей.

Больше о ходе и результатах голосования смотрите в спецтеме "Главреда".