Террористы объявили "военное положение", а власть рассказала о "нечисти", которая едет на Донбасс

Террористы из так называемой "Донецкой народной республики" заявили, что в Донецкой области вводится военное положение. В то же время, украинские власти говорят, что намерены активизировать АТО.

О "военном положении" заявили в так называемой ДНР, сообщает "Интерфакс-Украина".



"С 00 часов 00 минут 26 мая в Донецкой народной республике вводится военное положение. Основная задача - очистить территорию ДНР от вражеских украинских войск", - заявили экстремисты.

В то же время, первый вице-премьер Виталий Ярема заявил, что с избранием Петра Порошенко новым президентом

антитерористическая операция активизируется.



"Мы не ожидаем, мы уверены, что будет активизирована АТО. Это нам нужно сделать как можно скорее, пока вся эта нечисть со всего мира не съехалась в Донецк и Луганск", - отметил Ярема.

По его словам, такие территории нестабильности, "как магнитом притягивают всех боевиков, наемников, которые едут зарабатывать средства и которые ничего больше не умеют, кроме как убивать людей".



"Поэтому АТО будет продолжена. Кандидат в президенты Петр Порошенко уже в своем выступлении сказал, что будет максимально уделять внимание этому вопросу. Надеюсь, что активная фаза АТО будет более производительной", - сказал он.



Ярема также акцентировал внимание на ответственности лиц, поддерживающих террористов: "Если население выходит и становится рядом с террористами, защищает своими телами террористов, то такие люди автоматически становятся сообщниками и соучастниками этого преступления".

Больше о провокациях террористов на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".