Эксперт назвал главные задачи Порошенко и рассказал о возможной реакции Путина

Перед Петром Порошенко, который, по данным экзит-полов, побеждает на выборах президента Украины уже в первом туре, стоит ряд важных задач, в том числе, создание новой украинской государственности. В то же время, Россия и Владимир Путин, скорее всего, признают результаты выборов в Украине с оговоркой насчет голосования на захваченном террористами Донбассе.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Вадим Карасев.

"Выборы состоялись, и это главное, хотя их пытались сорвать, рвали страну для этого. Явка была высокая, особенно в центре и на западе. Это значит, что люди устали от временности властей: временного президента, и.о. министров, в том числе, и обороны. Что людям как можно быстрее нужен верховный главнокомандующий", - отметил эксперт.

Перед новым президентом, по его словам, стоят "чрезвычайно большие задачи". "Главная из них – почти с нуля создать новую государственность, новую Украину", - считает Карасев.

"Все четыре предыдущих президента были президентами постсоветской Украины, новый президент – это президент новой, не постсоветской и не советской Украины. Это президент Украины, в которой окончательно рассеялась постсоветская идентичность. И тут нужно понимать сложные процессы, которые проходят в разных регионах Украины. Если в центре и на западе окончательно победила новая украинская проевропейская идентичность, то на востоке уже аннулируется постсоветская идентичность и может возникнуть некая разновидность русской идентичности. Тем более, что русские националисты тоже работают сейчас на Донбассе, в том числе, в составе вооруженных банд. Нам нужно сделать все, чтобы не допустить проникновения русского национализма на Донбассе, сохранить его украинскую идентичность. Более того, скорее всего, она будет отличаться от украинской идентичности западной Украины, но, тем не менее, над этим надо думать. Так что главная задача президента – создать новую государственность с нуля", - пояснил политолог.

Второй задачей Порошенко, как верховного главнокомандующего, он назвал формирование "фактически нового сектора государственной безопасности". "Мы сегодня не имеем гарантии национальной безопасности. Нам никто ее не гарантирует. Помощь – да, экономические санкции против России – да. Но против России, а не в пользу Украины (хотя это, конечно, влияет на намерения России). Но мы – страна, не имеющая гарантий безопасности, и их нужно будет искать. В какой форме? В форме коллективной безопасности в составе НАТО? Не думаю, что это ближайшая перспектива. Искать гарантий безопасности у США, как в свое время это делали Япония, Южная Корея? Не знаю. Это вопрос. Или нужно искать дипломатические методы? Может, дипломатия должна стать источником нашей национальной безопасности, в том числе, и через нормализацию отношений с РФ", - считает Карасев.

Кроме того, по его мнению, в Украине "нужно также сформировать фактически новую правоохранительную систему".

"Это должна быть новая армия. Тоже вопрос – как ее формировать, за какие средства, учитывая состояние экономики, бюджет и прочее. Потянем ли мы (экономика, бюджет) сильную армию? Пойдем ли мы на самоограничение, на то, чтобы через ограничение потребительских стандартов формировать новую сильную армию? То же касается новой полиции. Мы видим, что милиция деморализована. Новая милиция, новая служба безопасности – вот главные задачи нового президента", - уверен эксперт.

Еще одной важной задачей Порошенко он считает нормализацию ситуации на востоке Украины и диалог с этим регионом. "Не нужно забывать, что ключи от кризиса на востоке находятся не только в Брюсселе и Вашингтоне, но и в Москве. Так что с Москвой тоже нужно начинать диалог и, хотя бы, найти инструменты для минимальной разрядки напряженности в отношениях с РФ. Понятно, что не за счет Крыма и не за счет национальных интересов Украины. Но работать в этом направлении тоже необходимо, потому что без нормализации взаимоотношений с Москвой ситуация на востоке и в целом в Украине будет далека от стабильности, за которую проголосовало сегодня большинство избирателей Украины", - подчеркнул Карасев.

Говоря о возможной реакции российских властей на выборы в Украине, он спрогнозировал: "Путин уже понимал, что Порошенко выиграет президентские выборы. Так что реакция у него будет понимающая, какие задачи ставит Порошенко, и что должен предпринять новый украинский президент. Путин тоже понимает, что дальнейшая эскалация отношений с Украиной уже начинает играть деструктивную роль для самой России. Думаю, Путин готов признать Порошенко, но пока не готов признать, что Донбасс участвовал в президентских выборах".

Прогноз экс-нардепа Тараса Чорновола о реакции Путина на выборы в Украине читайте здесь.