В штабе Порошенко угощают вином и конфетами, а у Тимошенко пьют чай

В избирательных штабах кандидатов в президенты по-разному отмечают окончание выборов: у Петра Порошенко пьют вино и угощают конфетами, а у Юлии Тимошенко ограничились скромным чаем.

Об этом сообщает ТСН.

В штабе Петра Порошенко и Виталия Кличко царит праздничное настроение: здесь угощают сухим белым итальянским вином, котлетами по-киевски и конфетами "Roshen".

Вместе с Порошенко и Кличко – их семьи. Жена Порошенко – в черном сдержанном костюме (кандидат в первые леди не стала демонстрировать роскошь) и сын-политик Алексей, депутат Винницкого областного совета.

В штабе Юлии Тимошенко – другое настроение: гости не поднимают бокалы с алкогольными напитками, пьют чай. Поддержать Тимошенко пришли ее соратники: Арсен Аваков, Татьяна Донец, Людмила Денисова, муж Александр Тимошенко, дочь Евгения с гражданским мужем.

В штабе Дмитрия Яроша, который охраняется "Правым сектором", устроили три кордона охраны.

Сам Ярош угощает своих гостей водкой, утверждая, что не ожидал таких низких результатов. А стопку с водкой он поднимает за победу Украины.

Больше о результатах выборов и ходе голосования смотрите в спецтеме "Главреда".