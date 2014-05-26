Порошенко рассказал о кардинальном изменении АТО на Донбассе

Проведение антитеррористической операции на Донбассе будет кардинально изменено.

Об этом заявил лидер президентской гонки Петр Порошенко в эфире ICTV, передают "Новости Донбасса".

"АТО кардинально изменится: будет более эффективной, более короткой. Кардинально изменится оснащение, условия оплаты", - пообещал он.

Напомним, ранее первый вице-премьер Виталий Ярема заявил о продолжении активной фазы АТО.

Также стало известно, что после короткого затишья возобновились ожесточенные бои под Славянском.