Порошенко рассказал о кардинальном изменении АТО на Донбассе

Лидер президентской гонки рассказал, как собирается изменить противодействие террористам.
Проведение антитеррористической операции на Донбассе будет кардинально изменено.
Об этом заявил лидер президентской гонки Петр Порошенко в эфире ICTV, передают "Новости Донбасса".
"АТО кардинально изменится: будет более эффективной, более короткой. Кардинально изменится оснащение, условия оплаты", - пообещал он.
Напомним, ранее первый вице-премьер Виталий Ярема заявил о продолжении активной фазы АТО.
Также стало известно, что после короткого затишья возобновились ожесточенные бои под Славянском.