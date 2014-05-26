Обама: выборы в Украине - важный шаг к объединению страны

Досрочные президентские выборы в Украине стали шагом к объединению страны.

Об этом заявил президент США Барак Обама, передает "Интерфакс-Украина".

"Эти выборы стали еще одним важным шагом украинского правительства на пути к объединению страны", - подчеркнул глава Белого дома.

Он отметил, что "народ Украины еще раз продемонстрировал свою решимость выбрать руководство без вмешательства извне и жить в условиях демократии".

Обама также признал выборы состоявшимися и выразил готовность сотрудничать с новым руководителем Украины.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".