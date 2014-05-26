В штабе Порошенко рассказали, сколько денег ушло на выборы

Расходы во время президентских выборов в штабе Петра Порошенко оценили в 90 миллионов гривен.

Об этом сообщил глава объединенного штаба Порошенко Виталий Ковальчук, передает "Укринформ".

"В избирательный фонд Петра Порошенко было привлечено чуть более 90 миллионов гривен", - сказал Ковальчук.

Окончательные данные он пообещал предоставить сразу после окончания избирательной кампании.

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