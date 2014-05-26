У Порошенко назвали дату инаугурации

Глава юридического департамента центрального избирательного штаба лидера президентской гонки Петра Порошенко Роман Зварич заявил, что инаугурация нового президента может состояться 9 или 10 июня.

Об этом он сказал в понедельник утром на пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я еще не говорил об этом с Петром Порошенко, но, исходя из действующего законодательства, инаугурация может пройти 9 или 10 июня", - сказал Зварич.

Руководитель юридического департамента также напомнил, что ЦИК обязан подвести итоги выборов в течение 10 дней после голосования. Однако, сказал он, "мы надеемся, что это будет значительно быстрее".

Инаугурация нового президента состоится в течение пяти дней после утверждения итогов выборов.

Как сообщалось, по данным ЦИК, Порошенко набрал около 54% голосов избирателей по результатам обработки 36% протоколов в электронном виде. Экзит-пол показал результат Порошенко около 55,7%.