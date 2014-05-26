Порошенко о Януковиче: он интересует меня только на скамье подсудимых

Петр Порошенко, который побеждает на выборах президента, считает, что экс-президент Виктор Янукович должен комментировать только сроки своего возвращения в Украину на скамье подсудимых.

Об этом он сказал после пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Меня Янукович интересует только в позиции его возврата на скамью подсудимых в Украину. И я думаю, что он должен комментировать только сроки своего возврата", - сказал Порошенко в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Януковича о нелегитимности Порошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что российские государственные СМИ распространили заявление Януковича о том, что он уважает результаты президентских выборов в Украине.

"Прошли внеочередные выборы президента Украины. Вне зависимости от того, в каком регионе и какой процент населения пришел голосовать, какой вы сделали выбор, я этот выбор, сделанный в самое трудное время для нашей родины, уважаю", - говорится в заявлении Януковича.

В то же время он отметил, что "для легитимности выборов и легитимности самого президента необходимо участие юго-востока нашей страны". "Многие избиратели этих регионов были оскорблены и унижены действиями нелегитимной "власти", которая пришла в результате "военного переворота", - считает Янукович.