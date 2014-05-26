Евросоюз готов завершить переговоры о безвизовом режиме для Украины

Европейский Союз готов подписать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной и продолжить переговоры о безвизовом режиме.

Об этом заявил глава делегации Европарламента Йоран Фэрм на пресс-конференции в понедельник в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Европейский Союз готов оказывать поддержку Украине как внешнеполитическую, так и финансовую... Мы также готовы подписать соглашение о зоне свободной торговли и завершить переговоры о безвизовом режиме", - сказал он.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что установление безвизового режима с Евросоюзом Украина ждет уже в текущем году.

Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом должна заработать с 1 ноября текущего года.