В Донецке боевики скрываются среди жилых домов

После начала антитеррористической операции в аэропорту Донецка часть террористов разбежалась по дворам близлежащих жилых домов.

Они рассчитывает, что украинская авиация не будет стрелять по ним, чтобы не пострадали гражданские лица, пишет Новости Донбасса.

Как известно, 26 мая в аэропорту Донецка началась спецоперация. Утром террористы захватили помещения аэропорта.

В ответ силовики с помощью авиации обстреляли террористов и высадили в аэропорту десант, который и начал зачистку террористов.

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