Выборы президента: за счет чего Порошенко победил в первом туре

Президентские выборы 2014 года впервые после 1991-го прошли в одном туре. Украинцы предпочли поддержать фаворита рейтинга, выдав ему кредит доверия без трехнедельной паузы.



Сама избирательная кампания не только оказалась быстротечной, как и положено при досрочном избрании главы государства, но и обошлась без политтехнологических изысков. Закрепление статуса фаворита на ее старте позволило Петру Порошенко действовать на классе, а его преследователи так и не сумели предложить избирателям темы, способные существенно нарастить их популярность. Черный пиар, который использовался против официального миллиардера Порошенко, не сыграл решающей роли в ходе гонки. Применение административного ресурса в ходе президентских выборов было минимальным, зато многие граждане Украины часами простаивали в очереди, чтобы получить возможность выполнить свой гражданский долг.



Украинские социологи подтвердили свою репутацию, данные экзит-полов не отличались кардинально от опросов общественного мнения в ходе избирательной кампании. Ожидания высокой явки на выборы оправдались частично, согражданам не удалось поставить новый рекорд политической активности, во многом из-за ситуации, сложившейся на востоке Украины. В Донецкой и Луганской областях возможность проголосовать на президентских выборах была скорее исключением, чем правилом, принудительно потеряли эту возможность жители не только ряда городов региона, но и областных центров. Очевидно, что лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР, как и российское руководство, будут использовать этот факт в собственных интересах уже в ближайшем будущем. Москва не спешит признавать победу Порошенко до официального обнародования результатов выборов, чем радикально отличается от Вашингтона, успевшего приободрить первого в истории Украины президента, владеющего английским, буквально вечером 25 мая.



Отказ Петра Порошенко от участия в "дебатах", настырно предлагаемых Юлией Тимошенко, во многом обеспечил ему победу в первом туре. Его триумфатор сделал ставку на масштабную агитационную кампанию и встречи с людьми, утверждая, что на митинги с его участием пришли не менее миллиона. Тимошенко, не получив спарринг-партнера, за счет популярности которого можно было поживиться, столкнулась с агрессивной кампанией Олега Ляшко, сумевшего заполучить часть традиционного электората Юлии Владимировны за счет использования популизма в сочетании с прикладным патриотизмом. Если бы Анатолий Гриценко вел избирательную кампанию в более агрессивном формате, третье место могло бы стать его. Лидеры Радикальной партии и "Гражданской позиции", исходя из собственных интересов, могут стать партнерами Порошенко в деле борьбы за проведение досрочных парламентских выборов.



Запрос на стабилизацию ситуации в обществе оказался намного сильнее громких призывов. Результаты Петра Симоненко с одной стороны, и Олега Тягнибока с Дмитрием Ярошем - с другой, доказывают, что украинцам нужнее громких призывов "спокойная сила", которую достаточно профессионально излучал Петр Порошенко. Удивительными выглядят 2% Вадима Рабиновича, впервые вышедшего из-за кулис для непосредственного участия в президентской гонке. Похоже, кандидату удалось не только продемонстрировать отсутствие антисемитизма у украинцев, но и заполучить часть бывшего электората Виктора Януковича. Среди претендентов на электоральное наследие экс-президента больше преуспел Сергей Тигипко, а вот Михаил Добкин стал не слишком удачным выбором для Партии регионов. Впрочем, это не отменяет для нового президента необходимости разгадать "восточную загадку" как можно скорее.



Возьмусь утверждать, что Майдан стал трамплином для всех условных победителей президентской кампании, сумевших преодолеть 1-процентный барьер. Это касается как политиков, протестовавших в центре Киева, так и бывших "регионалов", получивших возможность испробовать себя в президентской лиге после бегства Виктора Януковича, уже отреагировавшего на голосование 25 мая расплывчатым заявлением из Ростова-на-Дону.

Петр Порошенко получил высокий кредит доверия, но платить проценты по нему ему придется буквально сразу после инаугурации. Это будет непросто в условиях парламентско-президентской республики, но у Петра Алексеевича нет иного выхода – украинцы показали, что не станут мириться с неэффективной властью.