Бои в Донецке: снова обстреляли вокзал, погибла женщина

В районе железнодорожного вокзала Донецка снова были слышны выстрелы и взрывы, есть раненные.

Об этом рассказал очевидец событий, пишет "ОстроВ".

"Были слышны выстрелы. Неизвестные, судя по всему, представители так называемой "ДНР", напали на мирных жителей", - рассказал он.

По данным собеседника агентства, есть двое пострадавших и, возможно, одна погибшая.

Как сообщают очевидцы, перестрелка ведется и в районе пересечения Киевского проспекта и улицы Буслаева, где расположен Донецкий областной военкомат.

Ранее сообщалось, что перекрыта дорога в районе стадиона "Локомотив".

Воздержаться от поездок в районы донецких аэропорта и железнодорожного вокзала, а также по возможности не выходить из дому призвал жителей Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

"Обстановка в городе остается стабильно напряженной. На территории Донецка сегодня происходили боевые столкновения между армейскими подразделениями Украины и сторонниками Донецкой народной республики. Есть жертвы среди гражданского населения," - сказал мэр.

Полностью не работает Донецкий аэропорт. С перебоями работает ЖД вокзал.

По его словам, улицы Артемовская, Стратонавтов и Красноармейское шоссе заблокированы силами милиции, движение по ним не осуществляется.

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видео: ТСН

