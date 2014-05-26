У Путина пока не знают, поздравит ли он Порошенко с победой на выборах

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, поздравит ли тот Петра Порошенко с победой на выборах в Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Русскую службу новостей".

"Ранее президент чётко заявлял свою позицию и говорил, какой сценарий с его точки зрения был бы лучшим. Но, тем не менее, выборы состоялись так, как они состоялись, и позиция Владимира Путина не претерпела изменений, она остаётся", — сказал Песков



По его словам, пока неизвестно, будет ли Путин поздравлять новоизбранного президента Украины.

Напомним, ранее Путин заявлял о готовности сотрудничать с новой властью Украины.

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