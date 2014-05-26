АТО в Донецке: бои продолжаются, о потерях силовиков говорить рано - Селезнев

Антитеррористическая операция в Донецке находится в активной фазе. Во время обстрела в аэропорту Донецка погибли несколько человек.

Об этом сегодня в эфире "5 канала" сказал спикер АТО Владислав Селезнев, пишет УНН.

"Сейчас в Донецке продолжается активная фаза антитеррористической операции. Эта операция направлена на восстановление конституционного порядка в регионе, на то, чтобы обеспечить мир и покой, чтобы террористы были уничтожены", - сказал он.

По его словам, несмотря на то, что сейчас идет активная фаза, говорить о потерях со стороны украинских военных рано.

Также в СМИПо позициям террористов был нанесен авиационный удар и уничтожена зенитка террористов. Во время обстрела в аэропорту Донецка погибли несколько человек.

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